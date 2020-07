Centrodestra, ultimatum a Conte: “Subito azioni sul fisco o lo scostamento di bilancio te lo voti da solo” (Di martedì 28 luglio 2020) Risposte concrete alle richieste sulla ripartenza, a partire dal fisco. È quelle che si aspetta il Centrodestra dal governo, in vista del prossimo voto sullo scostamento di bilancio, il terzo da quando è scoppiata la crisi Covid, e sulla proroga dello stato di emergenza. La linea è stata ribadita nel corso di una riunione tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che ha messo fine a qualsiasi illusione di Conte & co di poter contare su una spaccatura dell’opposizione sui due temi che, invece, mettono a rischio la tenuta della maggioranza. La linea unitaria del Centrodestra I leader di FdI, Lega e Forza Italia si sono visti oggi negli uffici di Salvini a Palazzo Madama per fare il punto sulla situazione politica. Dal vertice è uscita ... Leggi su secoloditalia

