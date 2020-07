"Censura gravissima". Casalino, guai in vista? Se l'autodifesa non basta (Di martedì 28 luglio 2020) «La vicenda del compagno di Rocco Casalino è troppo scivolosa per essere liquidata con la lacunosa ricostruzione del portavoce del premier. E, in più, trovo gravissimo che i Tg Rai abbiano Censurato la notizia». A sferrare un attacco durissimo a Casalino non è l'opposizione, ma il deputato di Italia viva Michele Anzaldi. Segnale di come i renziani continuino a vivere un rapporto conflittuale con Palazzo Chigi. Onorevole Anzaldi, non le è bastata la nota di chiarimento di Casalino? «Mi auguro che non ci sia nulla di illegale e tutto venga chiarito. Di certo non sono sufficienti le giustificazioni autoprodotte di Casalino. C'è un'indagine dell'antiriciclaggio, è doveroso che la magistratura effettui le dovute verifiche». ... Leggi su iltempo

Roma, 9 lug. (askanews) - "Quanto accade in Venezuela di una gravit straordinaria. Il regime dittatoriale di Maduro calpesta i diritti umani ed un sistema nel quale i diritti e le libert appartengono ...

Black Eyes Matter

Alice Tarquini è una bellissima ragazza romana di 32 anni, (per quanto col “difetto” di essere bianca e bionda) e, come confermato da varie fonti, ha appena perso l’occhio sinistro perché un immigrato ...

