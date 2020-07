Catturato un miliardo di Pokémon al festival online di Pokémon Go (Di martedì 28 luglio 2020) (Foto: Niantic)Durante il weekend del 25 e 26 luglio si è tenuto il Pokémon Go Fest che, a causa della pandemia in corso, ha visto gli appassionati ritrovarsi online. Per la prima volta in assoluto tutti i giocatori si sono potuti muovere nel mondo virtuale creato da Niantic indipendentemente dalla loro posizione geografica fisica. Secondo la casa produttrice del gioco “un numero record di milioni di allenatori di Pokémon” ha partecipato all’evento da 124 paesi di tutto il mondo catturando in totale quasi un miliardo di Pokèmon. L’evento online ha impegnato i giocatori di tutto il mondo in una serie di sfide giornaliere che culminavano nello scontro finale con i famigerati leader del Team Rocket. Battuti i temibili antagonisti ai giocatori è stata concessa la possibilità ... Leggi su wired

Modificate le dinamiche del gioco per consentire la partecipazione anche di chi è confinato a casa. Raccolti 10 milioni di dollari per beneficenza Durante il weekend del 25 e 26 luglio si è tenuto il ...

Malesia, conti in paradisi fiscali, ville, gioielli e film di Hollywood: lo scandalo corruzione travolge l'ex premier Razak

Una condanna a 12 anni di carcere per l'ex premier 67enne della Malesia Najib Razak per uno scandalo da 11 miliardi di dollari che sconvolse il mondo finanziario di mezzo mondo. La sentenza di colpevo ...

