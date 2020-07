Cattolica, accordo con i sindacati. Confermati i livelli occupazionali (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Conferma dei livelli occupazionali, della divisione organizzativa su tre poli (Verona, Milano e Roma) e garanzia delle attuali sedi di lavoro. Sono questi i contenuti dell'accordo firmato da Cattolica Assicurazioni e dalle organizzazioni sindacali aziendali.Oltre alla tutela dei posti di lavoro e delle sedi, l'intesa prevede iniziative volte alla valorizzazione delle professionalità esistenti, attraverso la formazione.L'accordo è stato firmato tra le parti “in un clima di ottime relazioni sindacali e – si legge in una nota – in previsione della partnership tra Cattolica e il Gruppo Generali con lo scopo di fornire alle persone e alle famiglie la necessaria serenità in vista dei cambiamenti che il Gruppo affronterà ... Leggi su iltempo

