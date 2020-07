Caterina Balivo è in crisi con il marito Guido Brera? La donna raccontala verità (Di martedì 28 luglio 2020) Caterina Balivo condivide scatti e video ma il marito non c’è Caterina Balivo una delle giornalista e conduttrice TV più amate dal pubblico italiano, è tanto seguita sui social. In questi giorni ha svelato tutti i retroscena della relazione con il marito Guido Brera. La conduttrice è stata in Sicilia precisamente all’isola di Favignana dove ha trascorso le vacanze estive e festeggiato il matrimonio della sorella insieme a tutta la famiglia. Video e foto sono stati subito caricati su Instagram, i fan sono però molto attenti e grazie a questa scrupolosità si sono resi conto che insieme a loro non c’era il marito della conduttrice. Così è nato il gossip secondo il ... Leggi su kontrokultura

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Sfida accettata, facciamolo tutte!' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Sfida accettata, facciamolo tutte!' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Sfida accettata, facciamolo tutte!' - napolimagazine : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Sfida accettata, facciamolo tutte!' - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Sfida accettata, facciamolo tutte!' -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

DiLei

Manuela Arcuri si è lasciata immortalare in un topless da urlo in barca: lo scatto senza veli dell'attrice che ammalia i follower Manuela Arcuri è senza dubbio una delle attrici italiane più belle e i ..."Challenge accepted! Facciamolo tutte! #womensupportingwomen I was careful to choose who I think will meet the challenge, but above all who I know who shares this type of thinking, among women there a ...