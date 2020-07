Catania: ‘operazioni illecite in azienda’, quattro misure cautelari e azienda sequestrata (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) – quattro misure cautelari personali, tre arresti domiciliari e una misura interdittiva, sono state eseguite all’alba di oggi da Finanzieri del Comando Provinciale di Catania. Sequestrato anche un complesso aziendale in relazione al fallimento della ‘Do.Sa.An. S.r.l.”, società di Pedara (Catania) attiva nel settore degli impianti telefonici. In particolare, le Fiamme Gialle hanno condotto agli arresti domiciliari Alfonso Croazzo di 74 anni, Antonio Alfio Messina di 32 anni e Silvestro Zingale di 29 anni ed eseguito la misura interdittiva del divieto per un anno di esercitare attività d’impresa per Antonino Zingale di 51 anni. Sottoposta a sequestro preventivo l’azienda ... Leggi su calcioweb.eu

