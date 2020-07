Catania: ‘operazioni illecite in azienda’, quattro misure cautelari e azienda sequestrata (2) (Di martedì 28 luglio 2020) (Adnkronos) – “La proprietà e la gestione della nuova società sono rimaste in capo al medesimo management della ‘Do.Si.An. S.r.l.”, i cui soci, peraltro, ottenevano indebitamente dalla società fallita 4 immobili del valore di oltre 800.0000 Euro quale liquidazione del valore, arbitrariamente stimato in eccesso, delle loro quote societarie – dicono gli inquirenti -Le complesse indagini condotte dalle Fiamme Gialle acesi hanno permesso di ricostruire anche altre condotte distrattive ad opera dei soci della società fallita, quali l’indebito pagamento di circa 560 mila euro di fatture per operazioni inesistenti a favore di una ditta individuale riconducibile ad Alfonso Croazzo – utilizzata quale ‘cartiera” e poi giunta anch’essa al fallimento con un debito erariale per 13 milioni – il ... Leggi su calcioweb.eu

