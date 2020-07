Castel Volturno, migrante regolare partorisce tre figli: il Comune le nega l’assegno di maternità. Ma il giudice le dà ragione (Di martedì 28 luglio 2020) Ha un regolare contratto di lavoro con permesso di soggiorno ma quando, dopo avere partorito tre gemelli, ha richiesto l’assegno di maternità e quello per nuclei familiari con almeno tre figli se l’è vista negare dal Comune di Castel Volturno, dove risiede. Il motivo? Non era in possesso “del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo”. Il caso riguarda una donna nigeriana che, a fronte della decisione dell’amministrazione, si è rivolta al giudice del lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che le ha dato ragione, accertando la condotta “discriminatoria” del Comune ai sensi delle norme comunitarie; l’ente locale è stato così ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Castel Volturno, migrante regolare partorisce tre figli: il Comune le nega l’assegno di maternità. Ma il giudice le… - Noovyis : (Castel Volturno, migrante regolare partorisce tre figli: il Comune le nega l’assegno di maternità. Ma il giudice l… - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Sussidi negati a una migrante, il giudice condanna il Comune di Castel Volturno - ciolonap : RT @mattinodinapoli: Sussidi negati a una migrante, il giudice condanna il Comune di Castel Volturno - GHERARDIMAURO1 : RT @mattinodinapoli: Sussidi negati a una migrante, il giudice condanna il Comune di Castel Volturno -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Volturno Castel Volturno, migrante regolare partorisce tre figli: il Comune le nega l’assegno di maternità Il Fatto Quotidiano Coronavirus, De Luca: "Carica virale dei giovani è fortissima anche quando sono asintomatici"

"Ieri 14 contagi i Campania. 4 immigrati a Castel Volturno, tre a Pisciotta per un contatto di un ragazzo con comitiva di romani che sono stati a Capri e poi altre positività sparse che non destano pr ...

Legambiente: ecco la Summer Hit delle migliori performance estive dei comuni costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata

Quindici anni al servizio dei cittadini e dei turisti per sensibilizzarli e informarli sull’importanza della raccolta differenziata promuovendo e facilitando la realizzazione di un’economia circolare ...

"Ieri 14 contagi i Campania. 4 immigrati a Castel Volturno, tre a Pisciotta per un contatto di un ragazzo con comitiva di romani che sono stati a Capri e poi altre positività sparse che non destano pr ...Quindici anni al servizio dei cittadini e dei turisti per sensibilizzarli e informarli sull’importanza della raccolta differenziata promuovendo e facilitando la realizzazione di un’economia circolare ...