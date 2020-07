Caso camici in Lombardia: «La centrale acquisti della Regione bloccò la donazione» (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)Nuove indiscrezioni dall’inchiesta camici in Lombardia, in cui è indagato il presidente della Regione Attilio Fontana. Sarebbe stato l’ufficio legale di Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia, a dare il parere negativo e quindi a non accettare la donazione di camici da parte della Dama, società di cui il cognato del governatore, Andrea Dini, è amministratore delegato e la moglie di Fontana ha una quota del 10%. Il particolare emerge dalle indagini sulla vicenda della fornitura di 75mila camici, e altri dispositivi di protezione individuale, per oltre mezzo milione di euro e ... Leggi su open.online

