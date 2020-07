Caso camici, 10 domande del Movimento 5 stelle a Fontana su conti svizzeri, trust alle Bahamas, appalto e bonifico al cognato (Di martedì 28 luglio 2020) In attesa che la mozione di sfiducia a Fontana sostenuta da quasi tutti i partiti di opposizione (eccetto la renziana Baffi di Italia Viva) venga calendarizzata in Regione, il Movimento 5 stelle nazionale parte all’attacco del governatore lombardo sul Caso dei camici che lo vede indagato per frode in pubbliche forniture. E lo fa su Facebook attraverso 10 domande indirizzate al piano più alto del Pirellone. Una sfilza di quesiti che toccano tutti i punti caldi dell’inchiesta, sollevati dai pentastellati alla luce delle dichiarazioni (e delle omissioni) rese da Fontana nel corso del suo intervento in Consiglio di ieri. 1 – “Perché la Regione Lombardia ha chiesto con affidamento diretto la fornitura di camici proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia… - fattoquotidiano : Caso camici, i pm: “Passaggio da ‘fornitura’ a ‘donazione’ mai registrato dalla Regione” - LegaSalvini : Fontana: polemiche sterili, la verità verrà a galla, i 50mila camici sono costati zero a Regione. - miagmarsuren : RT @marioadinolfi: Fontana mi sembra vaso di coccio tra vasi di ferro e sul caso dei camici su cui la Lombardia non ha speso un soldo ora v… - Marina5116 : RT @fattoquotidiano: Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia: “… -