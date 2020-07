Casalino, il fidanzato cubano si sfoga: “Sono una vittima, con lui è finita” (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi”. Si è sfogato così José Carlos Alvarez Aguida, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica in cui ha rivelato che la storia tra lui e Rocco Casalino è terminata. Come noto, la “bomba” a cui si riferisce l’ormai ex compagno del portavoce di Conte, altro non è che la segnalazione inviata all’Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia. Uno scoop della Verità che ha portato l’ex gieffino a diramare un comunicato nel quale prova a spiegare la sua estraneità ai fatti in questione. Lo stesso 30enne cubano adesso ribadisce la versione di ... Leggi su ilprimatonazionale

