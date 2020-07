Carlos Sainz vivrà a Maranello dopo questa stagione (Di martedì 28 luglio 2020) Carlos Sainz vivrà a Maranello nel 2021. Lo ha rivelato John Elkann, capo della Ferrari e rappresentante del massimo azionista del marchio italiano, la famiglia Agnelli, che ha espresso il desiderio che i suoi due piloti “abbiano una casa a Maranello in modo che siano il più vicino possibile ai nostri ingegneri. La nuova auto, quella del 2022, deve nascere con il loro contributo. ” È qualcosa che era già accaduto ai tempi di Michael Schumacher, che così poteva essere sempre vicino alla Scuderia per effettuare continui test a Fiorano. Per Sainz, nessun problema. Durante la stagione vive buona parte dell’anno in Gran Bretagna, vicino alla McLaren, perché gli piace lavorare con i suoi ingegneri. Infatti, durante i mesi di confino ... Leggi su notizieora

