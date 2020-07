Carabinieri Piacenza, nuovo comandante per la caserma degli orrori (Di martedì 28 luglio 2020) Il caso dei Carabinieri Piacenza ha avuto delle conseguenze drastiche, tra qui quella della nomina del nuovo comandante Paolo Abrate. “The show must go on” recitava una celebre canzone dei Queen. Un motto che si può abbinare praticamente ad ogni aspetto della vita, anche all‘incresciosa questione dei Carabinieri di Piacenza, che ha avuto una risonanza mediatica altisonante. La storia è ormai di dominio pubblico e dopo tutto il polverone sollevatosi, è giunta l’ora di ricominciare. Il primo passo è stato quello di nominare un nuovo comandante, che avrà l’arduo compito di risollevare la credibilità delle forze dell’ordine locali, fortemente minata da ... Leggi su chenews

