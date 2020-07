Carabinieri Piacenza | ‘Montella aggredì mia madre e mio padre anziani’ (Di martedì 28 luglio 2020) Situazione Carabinieri Piacenza, parla una delle vittime della banda dei militari infedeli. “Montella si scagliò contro i miei genitori indifesi”. Il caso dei Carabinieri di Piacenza, corrotti fino al midollo e che facevano quello che poteva garantire loro il massimo profitto anche andando contro la legge, si arricchisce di nuovi particolari. Un testimone caduto vittima … L'articolo Carabinieri Piacenza ‘Montella aggredì mia madre e mio padre anziani’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

CarloStagnaro : Sulla vicenda dei #carabinieri di #Piacenza, le domande giuste le fa @chiccotesta su @ilfoglio_it: in che modo le c… - Linkiesta : Il caso della caserma Levante di #Piacenza è il caso Italia. Le attività di infiltrazione, svelate sulla banda dei… - fattoquotidiano : PIACENZA / L'ESPOSTO SCOMPARSO Il comportamento dei militari fu raccontato da una trans in questura. Via agli accer… - GiordanoBattini : RT @RepubblicaTv: Carabineri Piacenza, il racconto di una vittima: 'Quel giorno Montella aggredì mia madre, mi dissero 'Te devi soffrire'':… - romanannamaria : Carabinieri #Piacenza, il legale di Montella in una foto con fucile e manganello. Il nuovo comandante:…… -