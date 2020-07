Carabinieri di Piacenza: chi è davvero l’avvocato di Montella? (Di martedì 28 luglio 2020) È Emanuele Solari il legale di Giuseppe Montella, uno degli indagati nell’ambito della vicenda avvenuta presso la caserma Levante di Piacenza. L’avvocato appare in una foto su Facebook con fucile e manganello. Il “camerata Solari” è così che, negli ambienti neofascisti piacentini, chiamano l’avvocato Emanuele Solari nonché colui che si sta occupando dell’inchiesta su Giuseppe … L'articolo Carabinieri di Piacenza: chi è davvero l’avvocato di Montella? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CarloStagnaro : Sulla vicenda dei #carabinieri di #Piacenza, le domande giuste le fa @chiccotesta su @ilfoglio_it: in che modo le c… - Linkiesta : Il caso della caserma Levante di #Piacenza è il caso Italia. Le attività di infiltrazione, svelate sulla banda dei… - fattoquotidiano : PIACENZA / L'ESPOSTO SCOMPARSO Il comportamento dei militari fu raccontato da una trans in questura. Via agli accer… - Paso45038503 : RT @SerglocSergio: I due milioni di dollari falsi spariti dalla caserma di #Piacenza e la storia della trans che accusò i carabinieri https… - guido110170 : RT @StefanoMaffiol7: Salvini e i carabinieri di Piacenza: 'Il comandante scelto dalla ministra De Micheli. E i grillini tacciono' https://t… -