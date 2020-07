Carabinieri arrestati: dove sono finiti quei 2 milioni di euro sequestrati? (Di martedì 28 luglio 2020) Nel 2013 i Carabinieri dell’Arma di Piacenza avevano sequestrato due milioni di euro in banconote false ad una banda di spacciatori. Ma dove sono finiti? Nessuno ne ha mai saputo nulla. La notizia di questa somma ingente aveva portato all’azzeramento dei vertici militari per la sparizione del bottino, ma la notizia fu tenuta nascosta. Alla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rubio_chef : Speriamo che arrivi viva al processo e non la facciano fuori come Brenda del caso Marrazzo. #leFDOvannoRIFORMATE - Agenzia_Ansa : Il caso di #Piacenza, una trans racconta: 'Minacciata dal maresciallo Orlando' #ANSA - fanpage : 'Il maresciallo e gli altri carabinieri erano dei depravati, facevamo sesso di gruppo a go-go, fantasie erotiche mo… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Il maresciallo e gli altri carabinieri erano dei depravati, facevamo sesso di gruppo a go-go, fantasie erotiche molto spinte… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: PIACENZA / L'ESPOSTO SCOMPARSO Il comportamento dei militari fu raccontato da una trans in questura. Via agli accertam… -