Carabinieri arrestati a Piacenza, il maggiore Stefano Bezzeccheri interrogato dal gip. Era l’ufficiale che chiedeva più arresti (Di martedì 28 luglio 2020) Continuano gli interrogatori del giudice per le indagini preliminari di Piacenza, Luca Milani, dei Carabinieri sottoposti a misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta Odyssesus che ha portato all’arresto di militari dell’Arma accusati, a vario titolo, di violenze e falsi, arresti illegali e spaccio. Oggi è il turno del maggiore Stefano Bezzeccheri, ex comandante della compagnia Carabinieri di Piacenza, ora sottoposto all’obbligo di dimora e indagato per abuso d’ufficio. Agli atti dell’inchiesta ci sono alcuni episodi in cui l’ex comandante spingeva l’appuntato Giuseppe Montella e gli altri militari della stazione Levante, sotto sequestro in attesa dei rilievi scientifici del ... Leggi su ilfattoquotidiano

rubio_chef : Speriamo che arrivi viva al processo e non la facciano fuori come Brenda del caso Marrazzo. #leFDOvannoRIFORMATE - fattoquotidiano : PIACENZA / L'ESPOSTO SCOMPARSO Il comportamento dei militari fu raccontato da una trans in questura. Via agli accer… - Agenzia_Ansa : Il caso di #Piacenza, una trans racconta: 'Minacciata dal maresciallo Orlando' #ANSA - Dan_Emme : RT @fattoquotidiano: Carabinieri arrestati a Piacenza, il maggiore Stefano Bezzeccheri interrogato dal gip. Era l’ufficiale che chiedeva pi… - Informazioneli5 : RT @fattoquotidiano: Carabinieri arrestati a Piacenza, il maggiore Stefano Bezzeccheri interrogato dal gip. Era l’ufficiale che chiedeva pi… -