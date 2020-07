Capri, misure anti Covid: un protocollo per aiutare le imprese turistiche a gestire il personale (Di martedì 28 luglio 2020) Un protocollo “per la gestione del personale che lavora nelle imprese turistiche” finalizzato a “semplificare l’applicazione delle norme varate dal Governo e dalla Regione Campania in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, favorendo così una più veloce, sicura e confortevole gestione delle attività da parte degli imprenditori”. Ad adottarlo è il Comune di Capri con il supporto dello studio legale “Lablaw”. Il sindaco Marino Lembo parla di “iniziativa unica nel suo genere” che conferirà a Capri “il primato di essere la prima comunità in Italia ad aver intrapreso questo percorso attraverso un’ordinanza comunale. Un dispositivo – spiega – che è stato ... Leggi su ildenaro

Teresafas : @robersperanza Occorrono misure e controlli per ridurre e contrastare gli assembramenti e la movida nelle località… - patriziarutigl1 : Misure a Capri ! - davidgreco : RT @lauracesaretti1: “E si continuano a cercare capri espiatori mentre con misure irresponsabili come quota 100 scarichiamo sui figli un fu… - egos23 : RT @lauracesaretti1: “E si continuano a cercare capri espiatori mentre con misure irresponsabili come quota 100 scarichiamo sui figli un fu… - mariavenera2 : RT @lauracesaretti1: “E si continuano a cercare capri espiatori mentre con misure irresponsabili come quota 100 scarichiamo sui figli un fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Capri misure Capri, misure anti Covid: un protocollo per aiutare le imprese turistiche a gestire il personale Il Denaro Capri, misure anti Covid: un protocollo per aiutare le imprese turistiche a gestire il personale

Un protocollo “per la gestione del personale che lavora nelle imprese turistiche” finalizzato a “semplificare l’applicazione delle norme varate dal Governo e dalla Regione Campania in materia di salut ...

Terrazze e giardini rendono il party indimenticabile

Una cena romantica in una dimora storica, un happening su una terrazza davanti al mare, un ricevimento in un giardino della costiera amalfitana, un incontro di lavoro sul rooftop da cui ammirare tutta ...

Un protocollo “per la gestione del personale che lavora nelle imprese turistiche” finalizzato a “semplificare l’applicazione delle norme varate dal Governo e dalla Regione Campania in materia di salut ...Una cena romantica in una dimora storica, un happening su una terrazza davanti al mare, un ricevimento in un giardino della costiera amalfitana, un incontro di lavoro sul rooftop da cui ammirare tutta ...