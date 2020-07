Cappato assolto: "Aiuterei di nuovo Trentini a morire" (Di martedì 28 luglio 2020) Cristina Bassi Alla sbarra con Mina Welby per istigazione al suicidio. Ma per i giudici il "fatto non sussiste" Si chiude con un'assoluzione (in primo grado) il processo toscano a Marco Cappato, accusato insieme a Mina Welby di aiuto al suicidio per avere affiancato il 53enne Davide Trentini nel suo intento di sottoporsi a morte volontaria assistita in una clinica Svizzera il 13 luglio 2017. Trentini era malato di Sla da trent'anni. Welby lo accompagnò a Zurigo, mentre Cappato raccolse il denaro necessario attraverso l'associazione Soccorso civile. I due si autodenunciarono il giorno dopo la morte del 53enne. Ieri il verdetto della Corte d'assise di Massa: assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di istigazione al suicidio e perché il fatto non costituisce reato da quello di ... Leggi su ilgiornale

RollingStoneita : Marco Cappato è stato assolto per un atto di eutanasia #27luglio - M_Dellorto : RT @RobertoRenga: Non è stato un lunedì inutile. Cappato assolto, Fontana nel cerchio di fuoco, Bocelli stonato, quello che rifiuta la masc… - lissiland : RT @RobertoRenga: Non è stato un lunedì inutile. Cappato assolto, Fontana nel cerchio di fuoco, Bocelli stonato, quello che rifiuta la masc… - jacopogiliberto : RT @RobertoRenga: Non è stato un lunedì inutile. Cappato assolto, Fontana nel cerchio di fuoco, Bocelli stonato, quello che rifiuta la masc… - beatrix_bix : RT @RobertoRenga: Non è stato un lunedì inutile. Cappato assolto, Fontana nel cerchio di fuoco, Bocelli stonato, quello che rifiuta la masc… -