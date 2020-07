Caporalato, 50 donne italiane sfruttate assunte grazie al progetto ‘Iamme’: “Per 30 anni mi hanno detto ‘lavora asina’. Questo è un sogno” (Di martedì 28 luglio 2020) “Lavora, ciuccia, asina. Che con i soldi che mi tengo dalla tua paga mi faccio le vacanze, mentre voi dovete pagare i mutui”. Sono quasi trent’anni che Angela (nome di fantasia) se lo sente ripetere. Da quando a 14 anni, appena uscita dalle scuole medie, suo padre l’ha portata a lavorare nei campi pugliesi “perché non avevamo soldi per andare avanti”. Oggi di anni ne ha 42, la maggior parte passati da bracciante sfruttata dai caporali che, dalla sua Taranto, l’hanno portata in giro per la regione a raccogliere uva e ortaggi. Ma oggi per lei e altre 49 vittime dello sfruttamento inizia una nuova vita. Angela fa parte del gruppo di 50 donne italiane che sono state coinvolte nella prima filiera bio-etica contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Caporalato donne Ginosa e Policoro: "Donne braccianti contro il caporalato" Noi Notizie Il viaggio di “Libero Cinema in Libera Terra” nei beni confiscati alle mafie

“Libero Cinema in Libera Terra”, il festival promosso da Cinemovel e Libera e realizzato in collaborazione con MYmovies, continua il suo viaggio nei beni confiscati alle mafie. Dopo la tre giorni di l ...

Associazione NO CAP, Megamark e Rete Perlaterra presentano il progetto ‘Donne braccianti contro il caporalato’

Un altro passo in avanti per contrastare il caporalato, a cinque anni dalla scomparsa di Paola Clemente, la bracciante morta nei campi mentre lavorava. È questa l’essenza del progetto ‘Donne ...

Un altro passo in avanti per contrastare il caporalato, a cinque anni dalla scomparsa di Paola Clemente, la bracciante morta nei campi mentre lavorava. È questa l'essenza del progetto 'Donne ...