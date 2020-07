Capezzone si scatena in tv contro il Pd: «Avete la faccia come il c…, vergognatevi» (video) (Di martedì 28 luglio 2020) Dati della sanità laziale alla mano, un Daniele Capezzone scatenato, nel corso della trasmissione Quarta Repubblica, mette a tacere l’arroganza del Pd che accusa il governatore lombardo Attilio Fontana. Un compito, per la verità, non particolarmente complicato, visto lo stato dell’assistenza nel Lazio. “Per un’operazione di ernia devi aspettare da 8 a 10 mesi. Una persona che conosco ha chiamato il centro prenotazioni per una colonscopia, le hanno detto di ripassare nel 2021. Voi, con il vostro segretario che governa questa fogna dove la gente se non ha i soldi per pagare il privato muore di cancro, Avete la faccia come il c…o di accusare la Lombardia dove 150mila persone non lombarde vanno a curarsi? Ma vergognatevi”, ha chiosato ... Leggi su secoloditalia

