Caos migranti. Due sudanesi riportati in Libia e uccisi dalla Guardia costiera di Tripoli. Intanto l’Europa è di nuovo assente sulla redistribuzione (Di martedì 28 luglio 2020) Due migranti sudanesi sono stati uccisi, e altri cinque feriti, in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Khums, est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. I migranti erano stati intercettati in mare e riportati a terra dalla Guardia costiera libica. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) riferendo che “le autorità locali hanno iniziato a sparare nel momento in cui alcuni migranti, scesi da poco a terra, avevano cercato di darsi alla fuga”. I cinque migranti feriti sono stati portati in ospedali della zona, mentre la maggior parte dei sopravvissuti all’incidente è stata trasferita in centri di detenzione. Le sofferenze patite ... Leggi su lanotiziagiornale

“No alla nave quarantena da 1.000 posti ancorata davanti a Porto Empedocle. Venga messa al largo di Lampedusa così si evita il trasbordo con i traghetti di linea che mette in pericolo i viaggiatori e ...

Il candidato sindaco al comune di Agrigento Marco Zambuto interviene a seguito della notizia che il Governo ha previsto l’invio di una capiente nave-passeggeri da riservare ai migranti e il ricorso a ...

