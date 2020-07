Campania, De Luca “al lavoro per umanizzare servizi nella sanità” (Di martedì 28 luglio 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando ad una fase diversa dell’organizzazione sanitaria, quella della piena umanizzazione del servizio: l’infermiere di quartiere, l’assistenza domiciliare, la medicina territoriale. Questo lavoro è pianamente in corso e, dopo aver raggiunto l’equilibrio di bilancio ed essere usciti dal commissariamento abbiamo approvato un piano per il personale che ci permetterà di avere energie fresche”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un intervento alla Fondazione Banco di Napoli.(ITALPRESS). L'articolo Campania, De Luca “al lavoro per umanizzare servizi nella sanità” proviene ... Leggi su ildenaro

