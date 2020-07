Campania, allerta meteo per 3 giorni: temperature oltre i 35 i gradi (Di martedì 28 luglio 2020) Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore dalle 12 di domani fino alla stessa ora di sabato 1 agosto. “Dalle 12 di domani e per una durata di 72 ore potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

L'alta pressione sub-tropicale torna a impadronirsi dell'Italia. Il caldo africano, proveniente direttamente dal deserto del Sahara, sta raggiungendo l'Italia. Una forte ondata di calore 'sommergerà', ...

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore. Dalle 12 di domani, e per una durata di 72 ore, potranno verificarsi condizioni di criticità c ...

