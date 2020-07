Camici Lombardia, Di Maio: “Fontana? Si è passati da prima l’Italia a prima la Svizzera” (Di martedì 28 luglio 2020) “Siamo in un momento in cui lo scontro istituzionale non giova a nessuno. Il presidente Fontana deve spiegare la vicenda ai suoi elettori”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla presentazione della XXXIV edizione del Rapporto sul commercio estero, L’Italia nell’economia internazionale, realizzato dall’agenzia Ice. “Poi mi ha colpito il fatto che quando si fa una voluntary disclosure di 5,5 milioni e si portano in Svizzera, si denota una scarsa fiducia nel sistema bancario italiano” e “una maggiore fiducia nel sistema svizzero. Si è passati dal prima l’Italia a prima la Svizzera” ha concluso il ministro L'articolo Camici Lombardia, Di Maio: ... Leggi su ilfattoquotidiano

