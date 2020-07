Calciomercato Verona – Addio annunciato del difensore (Di martedì 28 luglio 2020) In casa Verona si attendono gli sviluppi della cessione del difensore Kumbulla in questi giorni così come confermato dal presidente Setti. Il futuro di Marash Kumbulla, reduce da un’ottima stagione, sarà reso noto tra pochi giorni. Il difensore, classe 2000, nasce e cresce nel vivaio dell’Hellas Verona e andrà via quasi sicuramente per giocare in un grande club Questa notizia è stata anche confermata dallo stesso presidente Setti che in un’intervista ha dichiarato che il difensore è pronto a vestire una nuova maglia di un grande club e che il suo futuro si deciderà in 10-15 giorni. Kumbulla lascerà il Verona dopo ben 12 anni trascorsi nel club giocando in tutte le squadre giovanili prima di vivere l’esperienza ... Leggi su giornal

