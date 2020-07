Calciomercato Parma – Obiettivi prossima stagione (Di martedì 28 luglio 2020) A 2 giornate dal termine di questa stagione in casa Parma si inizia a lavorare e definire gli Obiettivi per la nuova stagione 2020/2021. Primo obiettivo è il trequartista del Lecce Filippo Falco che con i suoi gol e assist sta cercando di portare in salvo la squadra pugliese e sicuramente rimarrà nella massima serie visto l’interessamento di Parma, Genoa e Sassuolo. La società emiliana sembra molto decisa a puntare sul giovane attaccante della Dea Ebrima Colley, le due società s’incontreranno a breve per definire il tutto e capire la formula precisa: prestito secco o prestito con diritto? Difficilmente i nerazzurri si lasceranno sfuggire il giovane attaccante gambiano senza nulla in cambio. Poi rimane da definire la questione Gervinho, fortemente voluto dal ... Leggi su giornal

