Calciomercato Napoli, il fratello di Victor Osimhen rivela: “Sono certo che sarà un nuovo giocatore azzurro” (Di martedì 28 luglio 2020) Il fratello di Victor Osimhen ha praticamente ufficializzato l’arrivo dell’attaccante nigeriano a Napoli. Andrew Osimhen ha parlato infatti ai microfoni di Europa Calcio. “Sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli. Durante quella visita di due giorni rimase impressionato dalla città. A ogni modo, la cosa più importante è che giochi. Victor è un combattente nato, lasciò l’Africa per andare in Germania da solo e quando era ancora un ragazzino, prima ancora di andare in Belgio e al Lille. Non era più contento con i vecchi agenti. D’Avila ha poi fatto un grandissimo lavoro in questa operazione. A volte bisogna cambiare le persone vicino a ... Leggi su calciomercato.napoli

