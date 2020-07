Calciomercato: Milenkovic, problemi col rinnovo a Firenze. E il Milan... (Di martedì 28 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #calciomercato #Fiorentina #Milenkovic, il rinnovo è una spina: l’agente lo spinge al #Milan - alfonso_unial : Si mormora che la cifra da mettere sul piatto sia di 50 milioni. Non si accettano giocatori. Solo cash - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Fiorentina #Milenkovic, il rinnovo è una spina: l’agente lo spinge al #Milan - Vergara1899 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Fiorentina #Milenkovic, il rinnovo è una spina: l’agente lo spinge al #Milan - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Fiorentina #Milenkovic, il rinnovo è una spina: l’agente lo spinge al #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milenkovic

Fino a un anno fa era un prezioso consulente di mercato della Fiorentina. Soprattutto per l’area slava. Ma nel calcio questo tipo di amicizie raramente durano a lungo. La società di Rocco Commisso ora ...Milan, continua la caccia ad un centrale in casa rossonero. Maldini e Massara lavorano per portare alla corte di Pioli un compagno di reparto per Alessio Romagnoli, nonostante il riscatto di Kjear dal ...