Calciomercato Milan | Ramadani spinge Milenkovic in rossonero

Calciomercato Milan: il difensore della Fiorentina Milenkovic è finito nel mirino dei rossoneri Tra gli obiettivi di mercato del Milan per la difesa ci sarebbe anche Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. Il serbo ha il contratto in scadenza con il club viola nel 2022 e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo agente Ramadani lo starebbe spingendo verso i rossoneri. La Fiorentina vorrebbe prolungare il contratto del difensore classe 1997, ma il procuratore preferirebbe fargli cambiare area e potrebbe essere lui stesso a trattare per il Milan. I viola, al momento, chiedono almeno 50 milioni di euro.

