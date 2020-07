Calciomercato Lazio – Si tratta con un ex Manchester City, accordo fattibile a breve (Di martedì 28 luglio 2020) Ha fatto decisamente “rumore” l’ultima indiscrezione diffusa da AS, testata sportiva spagnola che vedrebbe una trattativa aperta tra la dirigenza biancoceleste e David Silva, talentuoso esterno spagnolo classe 1986, punto fermo del Manchester City negli ultimi 10 anni con il quale ha vinto 4 Premier League e numerose coppe di lega inglesi, conquistando l’invidiabile bottino di 434 partite, 77 gol e 140 assist con il club inglese. Concorrenza folta ma affare possibile Nonostante i 34 anni compiuti infatti, il duttile esterno cresciuto calcisticamente nel Valencia, dove fu acquistato proprio dai Citizens nel 2010, fa gola a molti, anche a causa del suo status da svincolato: la Lazio avrebbe un gran bisogno di un colpo di livello in vista dei numerosi impegni nella prossima ... Leggi su giornal

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste alla vigilia della partita contro il Brescia. BRESCIA – «Non dobbiamo sottovalutare il ...

Il Coronavirus ha stravolto il mondo del calcio. Per poter portare a termine le competizioni ... Come avevo previsto, i brevilinei del Napoli sono andati in forma prima e la Lazio, con giocatori ...

