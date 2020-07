Calciomercato, la Lazio tenta il grande colpo. Scambio Milan-Fiorentina, duello Genoa-Torino (Di martedì 28 luglio 2020) La sessione di Calciomercato non è ancora partita ufficialmente, ma le dirigenze non stanno di certo a guardare con l’obiettivo di piazzare colpi a prezzi vantaggiosi. La situazione economica è difficile dopo l’emergenza Coronavirus, si lavorerà principalmente a scambi per le medie e le piccole. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio. Lazio – Il club bianconceleste è scatenato per la prossima stagione. Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid in prestito al Levante è sempre più vicino. Pronto un contratto quinquennale con un ingaggio che oscilla tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni annui. E’ un attaccante. Secondo voci dall’estero il presidente Lotito avrebbe chiesto informazioni per David Silva, l’ex City sarebbe un colpo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, la #Lazio tenta il grande colpo. Scambio Milan-Fiorentina, duello Genoa-Torino - - AstioCiarlatani : RT @tommandrea: Vera o no, l’importante è che la trattativa #DavidSilva ci dia le stesse emozioni di #Giroud e #Yilmaz ?? #Calciomercato #L… - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: - RobyGuarino : ??@IlarioDiGiovamb? ?@orsifernando? ?@steagresti? ?@RadioRadioWeb? ?@Zeljko73? DALLA SPAGNA - Accordo vicino: la L… - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Formazione? Non penserò al Napoli, ecco come la deciderò': Simone Inzaghi, allenatore della Lazio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, freddezza Kumbulla: Lotito spazientito, trattativa a un bivio La Lazio Siamo Noi Calciomercato Inter, Conte ha le idee chiare | Ecco l’undici che sogna!

Dopo l'addio al Manchester City, il centrocampista spagnolo David Silva è finito nel mirino della Lazio, decisa a rinforzare la rosa di Inzaghi ...

Dalla Spagna sono sicuri: la Lazio stringe per David Silva

L’indiscrezione arriva dalla Spagna, a lanciarla è il quotidiano As. La Lazio sarebbe vicina all’ingaggio di David Silva, l’attaccante spagnolo che ha da poco annunciato di aver chiuso la sua esperien ...

Dopo l'addio al Manchester City, il centrocampista spagnolo David Silva è finito nel mirino della Lazio, decisa a rinforzare la rosa di Inzaghi ...L’indiscrezione arriva dalla Spagna, a lanciarla è il quotidiano As. La Lazio sarebbe vicina all’ingaggio di David Silva, l’attaccante spagnolo che ha da poco annunciato di aver chiuso la sua esperien ...