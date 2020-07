Calciomercato Atalanta – Duello con il Milan per il fantasista russo (Di martedì 28 luglio 2020) Ai nerazzuri piace ed hanno puntato come obiettivo il giocatore russo Aleksey Miranchuk, classe 1995 di proprietà del Lokomotiv Mosca, per la stagione 2020/2021 Il centrocampista ha un contratto con il Lokomotiv Mosca fino a giugno 2021 pertanto la dirigenza nerazzurra si è mossa contattando direttamente il club russo per capire la situazione Miranchuk e trovare un accordo senza intermediari.Il club russo lo valuterebbe intorno ai 18-20 milioni di euro. In questa trattativa c’è un altro ostacolo da superare: il MilanAnche il club di Milanello sarebbe interessato all’acquisto del fantasista russo potendo inserire nella trattativa Diego Laxalt che sta già trattando con il club russo per il suo ... Leggi su giornal

tuttosport : #Zapata, l'#Atalanta stoppa la #Juve: vale 80 milioni - calcioepepe : CM Scommesse: Inter e Atalanta, un ambo che vale 20 volte la posta - espodieg : Finita la #SerieA adesso sotto con la #ChampionsLeague #Atalanta #Napoli e #Juventus pronte a dare battaglia… - PSG24hours : RT @cmdotcom: #PSG, UFFICIALE: #Mbappè out 3 settimane per la lesione ai legamenti della caviglia. Salta l'#Atalanta, a rischio anche l'eve… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #PSG, UFFICIALE: #Mbappè out 3 settimane per la lesione ai legamenti della caviglia. Salta l'#Atalanta, a rischio anche l'eve… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta CM Scommesse: Inter e Atalanta, un ambo che vale 20 volte la posta Calciomercato.com SERIE A – Danno&Beffa sempre a braccetto: multati Liguori e Meluso. I provvedimenti del Giudice sportivo dopo la 36ª

Come spesso succede, piove sempre sul bagnato. Oltre alla beffa di aver perso una partita che si poteva tranquillamente vincere e alla rabbia per aver, l’arbitro, ignorato le proteste del Lecce in occ ...

Bonucci: "Non ho parole, è stata dura. Dedicato a chi ha tifato da lassù"

Leonardo Bonucci è il primo a presentarsi ai microfoni delle tv per festeggiare lo scudetto. “Quest’anno abbiamo iniziato un percorso nuovo con una filosofia nuova. Abbiamo continuato a dare tutto lun ...

Come spesso succede, piove sempre sul bagnato. Oltre alla beffa di aver perso una partita che si poteva tranquillamente vincere e alla rabbia per aver, l’arbitro, ignorato le proteste del Lecce in occ ...Leonardo Bonucci è il primo a presentarsi ai microfoni delle tv per festeggiare lo scudetto. “Quest’anno abbiamo iniziato un percorso nuovo con una filosofia nuova. Abbiamo continuato a dare tutto lun ...