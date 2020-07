Calciatore positivo al Coronavirus. Messo in isolamento salta la Champions contro il Manchester City (Di martedì 28 luglio 2020) Campanello d'allarme in casa Real Madrid. Secondo quanto riportato da Onda Cero, un Calciatore della formazione reduce dalla vittoria del campionato è risultato positivo al Coronavirus, negli ultimi test effettuati nelle scorse ore. Si tratterebbe del centravanti Mariano Diaz che non si è ovviamente allenato con il resto della squadra, ma si è immediatamente sottoposto ad un regime di isolamento. Salterà l'attesissimo ritorno degli ottavi di Champions contro il Manchester City in programma il 7 agosto. Real Madrid, Mariano Diaz positivo al Coronavirus Fulmine a ciel sereno in casa Real Madrid. Come confermato da diversi tabloid spagnoli, i risultati degli ultimi tamponi a cui si ... Leggi su howtodofor

Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA - È #Mariano Diaz il calciatore positivo al #Covid19 Il comunicato del #RealMadrid ???? #LBDV #LeBombeDiVlad… - infoitsport : Real Madrid, per Cadena COPE il calciatore merengue positivo al Coronavirus è Mariano Diaz - zazoomblog : Real Madrid il calciatore positivo al Covid-19 è Mariano Diaz - #Madrid #calciatore #positivo - clikservernet : Real Madrid, il calciatore positivo al Covid-19 è Mariano Diaz - siamo_la_Roma : ?? Positivo al #coronavirus un attaccante del #RealMadrid ?? Il calciatore era finito nel mirino della #ASRoma ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatore positivo Real Madrid, Mariano positivo al Coronavirus: salta la Champions contro il Manchester City Sport Fanpage Roma, Pellegrini lancia Zaniolo: Nicolò rivede la Juve e si scalda per il Siviglia

Ci mancava il naso di Lorenzo Pellegrini. Proprio ora che stava dando cenni di ripresa; proprio ora che si avvicina sempre di più lo scontro con il Siviglia, gara secca per l’ottavo di finale di Europ ...

Real Madrid, Mariano positivo al Covid-19

Come comunicato sul sito ufficiale dei Blancos, Mariano è positivo al Covid-19. La sua presenza per l’ottavo di finale di Champions League è fortemente a rischio, per fortuna Mariano sta bene e rispet ...

Ci mancava il naso di Lorenzo Pellegrini. Proprio ora che stava dando cenni di ripresa; proprio ora che si avvicina sempre di più lo scontro con il Siviglia, gara secca per l’ottavo di finale di Europ ...Come comunicato sul sito ufficiale dei Blancos, Mariano è positivo al Covid-19. La sua presenza per l’ottavo di finale di Champions League è fortemente a rischio, per fortuna Mariano sta bene e rispet ...