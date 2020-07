Cairo: «Torino? Si può fare sempre meglio. Il futuro di Longo…» (Di martedì 28 luglio 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, parla della stagione granata e degli obiettivi futuri del club. Le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha tirato i bilanci di questa stagione, parlando anche dei prossimi impegni e obiettivi. STAGIONE – «L’anno scorso siamo arrivati settimi, abbiamo tenuto tutti i giocatori e abbiamo fatto un investimento importante di 25 milioni di euro per Verdi, oltre a Lyanco che è rientrato. Ma questa è stata un’annata sfortunata, a volte capita: aver raggiunto la salvezza, pur con due giornate di anticipo, non è un obiettivo coerente con la storia degli ultimi nove anni di serie A del Toro, in cui la posizione media ottenuta è intorno all’ottava». CLASSIFICA – «Si ... Leggi su calcionews24

