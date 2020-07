Cagliari-Juventus, ULTIM’ORA: Ronaldo non convocato? Possibile turno di riposo (Di martedì 28 luglio 2020) Cagliari Juventus Ronaldo- Cristiano Ronaldo potrebbe non essere convocato per la sfida contro il Cagliari. Secondo le ultime indiscrezioni, il portoghese potrebbe osservare un turno di riposo. Grosso punto interrogativo perchè l‘ex Real Madrid è il lotta con Immobile per la conquista della classifica cannonieri della Serie A e per la scarpa d’oro. La sensazione è che l’attaccante deciderà insieme a Sarri il da farsi. Cagliari Juventus, Ronaldo e Sarri decideranno dopo l’allenamento La presenza di Cristiano Ronaldo contro il Cagliari dipenderà dalla volontà del portoghese di dar battagli a Immobile per la ... Leggi su juvedipendenza

