Cagliari-Juventus, probabili formazioni: ritorna Demiral, dubbio Ronaldo (Di martedì 28 luglio 2020) Cagliari Juventus probabili formazioni- Dopo la conquista dello scudetto in maniera matematica, i bianconeri si preparano a far visita al Cagliari in vista della 37^ giornata. Sarri confermerà il 4-3-3. In porta potrebbe rivedersi Buffon, mentre in difesa Cuadrado sarà confermato a destra, con Danilo in panchina. Rugani e Bonucci al centro, turno di riposo per De Ligt, ma occhio anche al ritorno di Demiral che potrebbe trovar spazio nel corso della ripresa. Cagliari Juventus probabili formazioni, Higuain con Ronaldo e Bernardeschi Possibile turno di riposo per Cristiano Ronaldo, il quale valuterà rilanciare la sfida a Ciro Immobile per la conquista del titolo di ... Leggi su juvedipendenza

