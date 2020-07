Cagliari-Juventus (29 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 28 luglio 2020) La Juve si è presa il nono scudetto consecutivo con qualche affanno di troppo ma dopo il 2-0 contro la Sampdoria che ha reso matematico il titolo Sarri potrà cercare concentrazione in vista della Champions League che definirà la stagione bianconera e provare a recuperare con calma Dybala che dovrebbe farcela per il Lione. Cagliari … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

