Cadono rocce su bagnanti: feriti padre e figlia di 12 anni (Di martedì 28 luglio 2020) Una giornata di mare tra Piombino e Baratti quando all'improvviso di staccano delle rocce. feriti padre e figlia di 12 anni Una giornata di mare bellissima quando ad un tratto il relax si trasforma in un incubo. Mentre delle persone prendevano il sole, si sono staccate le rocce da uno sperone nella parte più alta …

Sono due, e non tre come riferito in un primo momento dai soccorritori, le persone, padre e figlia, leggermente ferite nella caduta di alcune pietre dalla scogliera mentre si trovavano sulla spiaggia ...Secondo le prime testimonianze raccolte la più grave è una ragazza che sarebbe stata colpita alla testa da una roccia. L’incidente è accaduto intorno alle 13. Delle pietre si sono staccate dalla scogl ...