Buste paga più ricche: bonus arriva a 100 euro (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Venti euro in più in busta paga che portano a 100 euro il vecchio bonus Renzi. Con i pagamenti del 27 luglio, per i dipendenti pubblici privati è scattato un aumento delle retribuzioni, frutto del primo taglio del cuneo fiscale approvato con la manovra di dicembre. Una misura che, secondo quanto previsto dall'ultima legge di Bilancio, interesserà 16 milioni di lavoratori. Soddisfatti i sindacati che parlano di un'operazione di giustizia sociale, che va portata avanti allargando il calo delle tasse ai pensionati e mettendo nero su bianco una riforma complessiva del sistema fiscale, che rafforzi anche la lotta all'evasione. Tra le misure allo studio del governo anche la riforma degli ammortizzatori sociali, la definizione del prolungamento della ...

