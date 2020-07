Busta paga più pesante a luglio, arriva il bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti (Di martedì 28 luglio 2020) Una gradevole sorpresa per 16 milioni di lavoratori dipendenti in Italia. Questo mese di luglio, infatti, si sono visti aggiungere un bonus da 100 euro nella Busta paga, frutto dell'ultima legge di bilancio.... Leggi su feedpress.me

NicolaBiglioli : RT @UILofficial: #tasse #bustapaga Domenico Proietti 'grazie al taglio delle tasse busta paga più pesante per 16 milioni di lavoratori ita… - LelloChiarello : RT @BracaliM: Ho 57 anni e da quando sono nato sento parlare del taglio del #cuneofiscale per i lavoratori dipendenti, da oggi grazie al @M… - Daviderel4 : RT @BracaliM: Ho 57 anni e da quando sono nato sento parlare del taglio del #cuneofiscale per i lavoratori dipendenti, da oggi grazie al @M… - 46Oliver : RT @BracaliM: Ho 57 anni e da quando sono nato sento parlare del taglio del #cuneofiscale per i lavoratori dipendenti, da oggi grazie al @M… - Ezio192maubor : RT @BracaliM: Ho 57 anni e da quando sono nato sento parlare del taglio del #cuneofiscale per i lavoratori dipendenti, da oggi grazie al @M… -