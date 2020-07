Buone notizie dalla cardiochirurgia italiana: addio alla protesi della valvola aortica (Di martedì 28 luglio 2020) Al Centro Cardiologico Monzino sono stati superati i 100 interventi di ricostruzione della valvola aortica con la tecnica Ozaki, l’unica al mondo che utilizza al posto della protesi di derivazione animale il tessuto pericardico del paziente. I risultati, appena analizzati dall’Imperial College of London, sono ottimi: la nuova valvola è in grado di garantire un flusso sanguigno simile a quello nativo, ripristinando così la funzionalità originaria della valvola aortica. «La tecnica Ozaki è una delle maggiori innovazioni in cardiochirurgia degli ultimi quindici anni – dichiara il Professor Gianluca Polvani, Direttore della ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie Buone notizie per Corigliano Rossano: migliora la qualità del suo mare Ecodellojonio "Esempio di umanità", Mihajlovic cittadino onorario di Bologna. Ma da sinistra arriva un no

Non c'è stata infatti unanimità su questa proposta: 26 i sì e 3 i no (Città comune, Coalizione civica, gruppo misto-Nessuno resti indietro). Sinisa Mihajlovic avrà la cittadinanza onoraria di Bologna: ...

Mbappé, tegola PSG e buone notizie per l’Atalanta: salta i quarti di Champions

È uscito in finale di Coppa di Francia, tra la preoccupazione generale di tutti i tifosi. E non è bastata la vittoria per 1-0 del PSG per cancellare l’ansia per l’infortunio di Kylian Mbappé. Ansia ch ...

