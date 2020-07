Bufera social su Andrea Bocelli dopo le dichiarazioni al Senato: “Sono stato frainteso” (Di martedì 28 luglio 2020) Bufera social su Andrea Bocelli dopo le dichiarazioni rese ieri al Senato nel corso del convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti“. Il tenore aveva dichiarato di essersi sentito, durante il lockdown, “umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine“. Ha poi aggiunto di aver “violato le restrizioni uscendo lo stesso, perché ho una certa età e ho bisogno del sole e di vitamina D“. Le sue parole hanno scatenato una tempesta sui social: “Mi sono speso fin dal primo giorno con la Fondazione che porta il mio nome per aiutare chi era in difficoltà per il virus. Al Senato sono ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Coronavirus, Hamilton posta video no-vax: bufera sui social - RADIOBRUNO1 : Il tenore toscano ha raccontato di essersi sentito offeso e umiliato come cittadino quando gli è stato vietato di u… - BinaryOptionEU : 'Umiliato dal #lockdown', bufera social su #Bocelli - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: 'Umiliato dal #lockdown', bufera social su #Bocelli - bianca_caimi : RT @SkyTG24: Coronavirus, Hamilton posta video no-vax: bufera sui social -