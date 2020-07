Bucci: 'Primo pensiero è alle vittime e alle loro famiglie' (Di martedì 28 luglio 2020) Genova, 27 lug. (Adnkronos) - "Io ho tre pensieri: il Primo è per le 43 vittime e le loro famiglie, loro stanno ancora soffrendo ed il mio Primo pensiero va a loro con cui siamo in costante contatto. Il secondo pensiero è alla città di Genova e ai suoi cittadini, 600mila persone che hanno sofferto la caduta ponte. Si calcola che Genova abbia patito 6 milioni ogni giorno. Quello che avete fatto voi è stato restituire alla città non solo un ponte, ma ridare la vita normale e la speranza alla città genova". Lo ha detto Marco Bucci sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione del nuovo Ponte di Genova San ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Bucci: 'Primo pensiero è alle vittime e alle loro famiglie'... - SalvatoreTramac : RT @TeatroKoreja: ? Sold out per Elena Bucci, Anche oggi, in uno dei luoghi più suggestivi del Comune di Lecce, Masseria Tagliatelle, aper… - AntoGiannuzzi : RT @TeatroKoreja: ? Sold out per Elena Bucci, Anche oggi, in uno dei luoghi più suggestivi del Comune di Lecce, Masseria Tagliatelle, aper… - TeatroKoreja : ? Sold out per Elena Bucci, Anche oggi, in uno dei luoghi più suggestivi del Comune di Lecce, Masseria Tagliatelle… - FrancescoSavat1 : RT @leggiscomodo: Oggi vi consigliamo il primo episodio di 'Nuda Proprietà' di @edoardo_bucci . 'Federico incontra per la prima volta gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bucci Primo Bucci: 'Primo pensiero è alle vittime e alle loro famiglie' La Sicilia Bucci: 'Primo pensiero è alle vittime e alle loro famiglie'

Genova, 27 lug. (Adnkronos) - "Io ho tre pensieri: il primo è per le 43 vittime e le loro famiglie, loro stanno ancora soffrendo ed il mio primo pensiero va a loro con cui siamo in costante contatto.

Ponte Genova: Bucci, 'Primo pensiero è alle vittime e alle loro famiglie'

"Io ho tre pensieri: il primo è per le 43 vittime e le loro famiglie, loro stanno ancora soffrendo ed il mio primo pensiero va a loro con cui siamo in costante contatto. Il secondo pensiero è alla cit ...

Genova, 27 lug. (Adnkronos) - "Io ho tre pensieri: il primo è per le 43 vittime e le loro famiglie, loro stanno ancora soffrendo ed il mio primo pensiero va a loro con cui siamo in costante contatto."Io ho tre pensieri: il primo è per le 43 vittime e le loro famiglie, loro stanno ancora soffrendo ed il mio primo pensiero va a loro con cui siamo in costante contatto. Il secondo pensiero è alla cit ...