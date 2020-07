Brutale test di resistenza inflitto al OnePlus Nord: come ne uscirà? VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Ecco arrivare anche il test di resistenza del OnePlus Nord, ad opera di Zack del canale YouTube JerryRigEverything. come di consuetudine, viene purtroppo naturale veder distruggere lentamente, ed altre volte più velocemente, dei telefoni nuovi di zecca, come nel caso dell'ultimo dispositivo di casa OnePlus, chiamato ad inaugurare una nuova era (che sa un po' di ritorno al passato). Zack si è occupato di scartare il OnePlus Nord, descrivendolo brevemente, per poi torturarlo a partire dal vetro frontale (il Gorilla Glass 5 riesce a cavarsela bene, tenendosi in linea con la resistenza dimostrata dai maggiori top di gamma del momento), per poi passare alle protezioni dei comparti fotografici. Il ... Leggi su optimagazine

Test sierologici a tappeto per il personale docente e non docente prima dell'inizio delle lezioni. Per gli studenti, test a campione, gratuiti e su base volontaria. Un medico specialista di sorveglian ...

Sono scaduti oggi gli embarghi della stampa mondiale in relazione a OnePlus Nord, il nuovissimo smartphone del produttore cinese: per noi significa che è tempo di recensione, per JerryRigEverything si ...

