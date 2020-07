Bruno Vespa confessa sogno erotico: «All’epoca era la cosa più osé, avevo solo 13 anni» (Di martedì 28 luglio 2020) Sul mensile ‘Voi’, diretto da Lorella Claudia Ridenti, l’intervista di Vincenzo Crocitto al giornalista e conduttore Bruno Vespa, padrone di casa oramai da tanti anni di ‘Porta a Porta’, che è tornato in libreria con un nuovo lavoro editoriale dal titolo ‘Bellissime – Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi’. Un volume dedicato a diciotto signore e signorine del Belpaese che hanno lasciato il segno nell’immaginario collettivo non soltanto per la propria fisicità. Da Maria Allasio a Sophia Loren, da Valeria Marini a Laurea Antonelli: un viaggio curioso lungo mezzo secolo che racconta anche quanto rivoluzionario sia stato l’avvento dei social. leggi anche l’articolo —> Bruno Vespa ... Leggi su urbanpost

Lisa90135765 : Non avreste mai pensato di rimpiangere Bruno Vespa al Tg1 vero? E invece qui tocchiamo vette inesplorate... Un'ediz… - domedero81 : “Solo con dialoghi e confronti qualificati come quelli con l’amico Bruno Vespa arricchiamo la nostra formazione e m… - radiosilvana : @TheChain1974 @Riccardo72R @Barbera722 Ma chi Bruno vespa? Ma noooo - PinoMusolino : Questa sera a #Manduria presso la Masseria “Li Reni” a discutere di #trasporti #logistica #sviluppo #sostenibilità… - J15467587 : RT @bravimabasta: +++ OLIVIA DE HAVILLAND, LE ULTIME PAROLE: 'FATE CAMBIARE QUELLA CA**O DI SIGLA A BRUNO VESPA' +++ #deHavilland -