Brescia, Perinetti si presenta: “Subito il ritorno in Serie A. Delneri o Diego Lopez? Rispondo così…” (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo la retrocessione aritmetica in Serie B, il Brescia ha iniziato a programmare la prossima stagione.Nella giornata di ieri, infatti, la società di Massimo Cellino ha ufficializzato l'approdo di Giorgio Perinetti. L'esperto dirigente ex Genoa e Palermo, che ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione, è il nuovo direttore sportivo delle Rondinelle. "Sono contento di lavorare nella città natale di mia madre", ha dichiarato il ds originario di Roma, presentato oggi alla stampa."Il grande acquisto non sono certo io. Sono l'uomo chiamato dal presidente per dare una mano per tornare dove merita questo club. Lavoreremo duro per cercare di riconquistare la massime Serie persa dopo una stagione difficile. Ripartire da questo gruppo senza Tonali? Sarebbe bello poter ripartire dalla ... Leggi su mediagol

