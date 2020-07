Brescia, Perinetti nuovo ds: “Lavoreremo duramente per tornare in Serie A” (Di martedì 28 luglio 2020) Giorgio Perinetti è il nuovo direttore sportivo del Brescia. Il dirigente romano ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo e rappresenta il primo passo per il rilancio, fortemente voluto dal presidente del Brescia Massimo Cellino dopo la retrocessione in Serie B. “Sono felice di poter lavorare nella città di mia madre. Non sono di certo io il grande acquisto, ma l’uomo chiamato dal presidente per cercare di dare una mano per tornare dove questo club merita“. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare subito le Rondinelle nella massima Serie di campionato: “Lavoreremo duramente per cercare di conquistare la massima Serie persa dopo una stagione difficile. ... Leggi su sportface

“Non sono venuto qui a fare il fenomeno, ma per lavorare. E sono io che devo dimostrare di potermi infilare in questa società in maniera proficua”. Giorgio Perinetti è il nuovo direttore sportivo del ...

