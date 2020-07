Brentford-Swansea (mercoledì, ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 28 luglio 2020) Molto probabilmente ci sarà il Fulham ad attendere la vincitrice di questo confronto. I Cottagers, pur privi di Mitrovic, hanno vinto 2-0 in Galles ipotecando la finale. Il Brenford è stato vicinissimo alla promozione diretta ma quando è stato il momento di concretizzare la fantastica cavalcata con otto vittorie di fila (merce rara qui) ha … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Adesso rischiamo di essere eliminati - il Brentford è stato sconfitto nella gara di andata contro lo Swansea per 1-0, ndr - Ma noi siamo così … nei momenti topici siamo soliti perdere le grandi ...Il West Bromwich e' la seconda squadra, dopo il Leeds, a conquistare la promozione diretta in Premier League. Nell'ultimo turno di Championship ai Baggies basta il 2-2 contro il Qpr per difendere il s ...