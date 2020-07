Bos lancia la colonnina orsetto anti-Covid (Di martedì 28 luglio 2020) Per le scuole materne c’è un simpatico orsetto, per le elementari un boy scout: controllano la temperatura e disinfettano le mani dei bambini come fosse un gioco L’emergenza Covid ha stravolto la nostra vita quotidiana, ha ristretto i nostri spazi d’azione e ci ha costretti a rituali prima impensabili: uso della mascherina, distanziamento sociale, disinfezione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Per le scuole materne c’è un simpatico orsetto, per le elementari un boy scout: controllano la temperatura e disinfettano le mani dei bambini come fosse un gioco L’emergenza Covid ha stravolto la nost ...

Fiat Chrysler nomina nuovo CEO in Sud Africa

Nell’ambito di una ristrutturazione in alcuni mercati africani, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato la nomina di Ismaeel Hassen come nuovo CEO di FCA South Africa (SA). L’amministratore del ...

